E Méindeg ginn déi lescht Aachtelsfinalle bei den Dammen an den Häre gespillt.

Hären

An der Véierelsfinall kënnt et zum ganz groussen Highlight. Do wäerte sech nämlech den Novak Djokovic an de Rafael Nadal géigeniwwer stoen. Iwwerdeems d'Nummer 1 vun der Welt bis elo kaum Krämpes hat a senge Matcher, stoung den Nadal an der Aachtelsfinall kuerz virum Out, huet sech schlussendlech awer mat 3:6, 6:3, 6:2, 3:6 a 6:3 géint de Felix Auger-Aliassime duerchgesat.

Och an der zweeter Véierelsfinall kënnegt sech e spektakuläert Duell un. Do kënnt et nämlech zum Duell tëscht dem Alexander Zverev an dem Carlos Alcaraz. Den Zverev gëllt als grousst Talent an huet sech schonn an der Weltspëtzt etabléiert, ma den 19 Joer jonken Alcaraz ass an de leschte Woche wuel de beschten Tennisspiller weltwäit gewiescht.

Keng gréisser Problemer hat an der Aachtelsfinall de Casper Ruud mam Hubert Hurkacz. Hien huet sech a 4 Sätz mat 6:2, 6:3, 3:6 a 6:3 duerchgesat. An de Véierelsfinalle kritt hien et awer net wéi erwaart mam Griich Stefanos Tsitsipas ze dinn. D'Nummer 4 op der Welt huet nämlech e bëssen iwwerraschend géint de jonken Norweger Holger Rune verluer an dat a 4 Sätz mat 5:7, 6:3, 3:6 a 4:6. Domadder ass de Finalist vun zejoert eliminéiert.

D'Véierelsfinallen am Iwwerbléck:

Novak Djokovic (1) - Rafael Nadal (5)

Alexander Zverev (3) - Carlos Alcaraz (6)

Casper Ruud (8) - Holger Rune

Dammen

Mam Veronika Kudermetova an dem Daria Kasatkina sti sech an der zweeter Véierelsfinall zwou 25 Joer al Russinne géigeniwwer. D'Kudermetova huet ënnert anerem d'Paula Badosa an d'Madison Keys eliminéiert, iwwerdeems d'Kasatkina sech an der Aachtelsfinall kloer an däitlech géint d'Italienerin Camila Giorgi behaapte konnt.

Iwwerraschend huet et och d'Martina Trevisan an d'Ronn vun de beschten 8 gepackt. D'Italienerin steet an der Weltranglëscht op der 59. Plaz an hat bis an d'Véierelsfinall net dee schwéiersten Tableau erwëscht. Elo kritt si et awer mat der 19 Joer jonker Kanadierin Leylah Fernandez ze dinn, déi mam Belinda Bencic an dem Amanda Anisimova zwou ganz formstaark Spillerinnen eliminéiere konnt.

An der leschter Véierelsfinall gëtt et e reng US-amerikanescht Duell, wou d'Cori Gauff an d'Sloane Stephens géinteneen untriede mussen. Virun allem mam Sloane Stephens hat een an der Ronn vun de leschten 8 net onbedéngt gerechent.

D'Véierelsfinallen am Iwwerbléck:

Veronika Kudermetova (29) - Daria Kasatkina (20)

Martina Trevisan - Leylah Fernandez (17)

Cori Gauff (18) - Sloane Stephens