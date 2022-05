Dem Josy Simon säi Liewensmotto ass: “Et soll ee sou laang Sport maachen, wéi de Kierper dat packt“.

De Josy Simon ass e groussen Numm an der Lëtzebuerger Sport-Kultur. Zanter méi wéi 60 Joer gehéiert d'Beweegung zu sengem Liewen. Fir d'éischt de Vëlo, dann d'Marsch (séier trëppelen) an zanter ronn 10 Joer och d'Lafen.

Medailen a Coupen huet hien der nawell vill gewonnen. Weltmeeschter-Titelen a senger Alterskategorie och. Leschte Samschdeg, mat 89 Joer, huet de fréieren DP an ADR-Deputéierte fir d'9. Kéier um ING Marathon deelgeholl an ass do net de Semi-, mä de ganze Marathon gelaf.

Eng RTL-Ekipp huet de Lëtzebuerger Hobby-Sportler een Dag virum Marathon beim Trainéieren an der Stad getraff an erzielt kritt, wat säi Liewenselixir ass.