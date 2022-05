En Dënschdeg stounge bei de French Open déi éischt Véierelsfinalle bei den Hären a bei den Dammen um Programm.

No 2020 bei de French Open stoung d'Martina Trevisan eng zweete Kéier an der Véierelsfinall vun engem Grand Slam. Beim zweeten Ulaf huet déi 28 Joer al Italienerin et dann och an hir éischt Grand-Slam-Halleffinall gepackt. Si konnt sech en Dënschdeg nämlech mat 6:2, 6:7 a 6:3 géint déi 19 Joer jonk Kanadierin Leylah Fernandez duerchsetzen. An der Ronn vun de beschte 4 kritt d'Italienerin et elo mam Cori Gauff ze dinn. Déi 18 Joer jonk Spillerin huet sech an engem reng US-amerikaneschen Duell mat 7:5 a 6:2 géint d'Sloane Stephens duerchgesat.

Bei den Hären stoungen dann zwee richteg Spëtzematcher en Dënschdeg um Programm. Als éischt krut d'Nummer 3 op der Welt den Däitschen Alexander Zwerev et mam Spuenier Carlos Alcaraz ze dinn, deen als Nummer 6 an der Weltranglëscht steet. An den éischten zwee Sätz (béid 6:4) huet de Zwerev dem Alcaraz all Kéiers en Opschlag konnten ofhuelen an de Match gewannen. Am drëtte Saz (6:4) huet sech de Spuenier revanchéiert an op 2:1 verkierzt. De véierte Saz huet du beim Stand vu 6:6 missten an den Tie Break goen an den Zwerev konnt dëse knapp 9:7 fir sech decidéieren a sech esou fir d'Halleffinall qualifizéieren.

Am zweete Match vum Dag bei den Hären ass et drëm gaangen, op wien den Zwerev an der Halleffinall trëfft. Hei stounge sech d'Nummer 1 an d'Nummer 5 op der Welt géintiwwer, an Nimm ausgedréckt war et Djokovic géint Nadal. De Match ass mat Verspéidung kuerz no 21 Auer ugaangen a war bei Redaktiounschluss vun RTL nach net eriwwer.