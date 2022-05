D'Lëtzebuerger U17-Dammennationalekipp spillt an der Qualifikatioun fir d'EM am éischten Tour an der Liga B.

Hei sinn déi jonk Lëtzebuergerinnen an enger Grupp mat Belarus, Georgien an Armenien. D'Matcher ginn tëscht dem 4. an dem 10. Oktober 2022 hei zu Lëtzebuerg gespillt. PDF: Offiziellt Schreiwes vun der FLF