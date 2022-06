E Samschdeg war den 3. Spilldag vun der d'Seat League am Tennis, de Seniors Interclub fir Dammen an Hären an der Nationale I.

D'Spora an d'Schéiss marschéiere vir an der Tabell. Mat 9 respektiv 8 Punkte leie béid Ekippen op de Plazen 1 an 2. Besonnesch d'Spora, nom 11:1 géint den aktuelle Champion Schëffleng, huet en Ausruffzeeche gesat. Deen eenzege Punkt fir Schëffleng konnt den Davis-Cup-Spiller Chris Rodesch fir seng Ekipp gewannen. Mee och d'Schéiss huet duerch eng 8:4-Victoire géint déi staark opspillend Cap on Line Ekipp bewisen, dass si an hirem Anniversairesjoer an d'Finall wëlle kommen.

Resultater Hären:

Jonglënster - Houwald: 0-12

Cap on Line - Schéiss: 4-8

Spora - Schëffleng: 11-1

Esch - Péiteng: 7-5

Klickt hei, fir op d'Iwwersiichtssäit mat de Resultater vun den Dammen ze kommen.

Bei den Damme läit nom 3. Spilldag Stengefort weider un der Spëtzt vun der Tabell, dat virun der Spora, dem Houwald, Péiteng an der Schéiss. Eng kleng Iwwerraschung gouf et zu Péiteng. Trotz der Participatioun vum Eleonora Molinaro gouf d'Schéiss nämlech vu staarke Péitenger Dammen äiskal erwëscht an huet sech misse mat 3:5 geschloe ginn. Et ass also immens spannend, wéi eng Ekippe sech Hoffnungen op d'Finall dës Saison kënne maachen.

Resultater Dammen:

Péiteng - Schéiss: 5-3

Spora - Bouneweg: 8-0

Houwald - Stengefort: 4-4

Gréiwemaacher - Diddeleng: 7-1

Klickt hei, fir op d'Iwwersiichtssäit mat de Resultater vun den Hären ze kommen.

All d'Detailer zu de Rencontere fannt Dir um Internetsite vun der Lëtzebuerger Tennisfederatioun.