Den 18 Joer jonke Lëtzebuerger Nationalspiller mécht domat e weidere grousse Schrëtt a senger Karriär.

Den Yvandro Borges huet bis elo fir d'Jugendekippe vu Borussia Mönchengladbach gespillt an huet och schonns am September 2021 säin Debut fir d'Lëtzebuerger Nationalekipp ginn. Elo krut den talentéierte Futtballer e Profikontrakt beim Bundesligist.

"Den Yvandro huet eng gutt Entwécklung gemaach. Hien ass immens talentéiert, séier a staark am Eent-géint-Eent.", esou de Roland Virkus, de Sportdirekter vun der Borussia. Weider sot hien, si géifen nach vill Entwécklungspotenzial beim jonke Lëtzebuerger gesinn an de Veräin géing sech freeën, datt de Lëtzebuerger hire Wee an den nächste Jore matgeet.