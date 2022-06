En Donneschdeg den Owend huet d'Lëtzebuerger U21-Nationalekipp mat 0:3 géint hir Alterskolleegen aus Schweden verluer.

De Sarr, den Hussein an de Walemark hunn d'Goler fir Schweden markéiert. Zwee vun de Goler waren Eelefmeter. Schweden steet an der Tabell op der éischter Plaz, Lëtzebuerg op der leschter. Déi jonk Rout Léiwe konnte bis elo nëmmen 1 Punkt an 8 Matcher sammelen.