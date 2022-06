D'Lëtzebuerger Futtball-Nationalekipp spillt en Dënschdeg an der Nations League op de Färöer Inselen a wëllt net eidel zeréckkommen.

Virschau Färöer Inselen - Lëtzebuerg / Rep. Gilles Tricca

D'Spiller vun de Färöer Inselen hunn hiren éischte Match an der Tierkei verluer an dofir wëlle si en Dënschdeg den Owend virum Public net eidel ausgoen. D'Rout Léiwen hirersäits sinn no der Victoire a Litauen mat breeder Broscht op d'Insele gereest. Defensiv war et a Litauen ausser bei e puer Standard-Situatiounen zimmlech gutt an Offensiv ware se ganz effikass.Wa se hire Spillniveau nach am Verglach vun e Samschdeg gehuewe kréien, dann ass och en Dënschdeg den Owend e gutt Resultat méiglech.

De Luc Holtz ass nach net decidéiert, wéi eng 11 ufänken. Eppes wat hien awer weess, dat ass, datt de Géigner och eng gewësse Qualitéit huet.

"Ech schätzen de Géigner méi staark a wéi dat wat mir e Samschdeg begéint hunn. Obwuel se vun hirer Spillphilosophie ganz ganz no beienee leien, se sinn och ganz athletesch, se komme ganz ganz vill iwwert d'Kraaft, iwwert d'Wucht an do musse mir dogéint halen. Ech probéieren, déi bescht 11 ze fannen oder wou ech denken, et wieren déi bescht 11, géint deen dote Géigner Paroli ze bidden. Et gëtt mat Sécherheet grad esou ee schwéiere Match, wéi dat e Samschdeg de Fall war."

E Spiller, wou richteg gutt drop ass, dat ass den Danel Sinani. Den zweefache Buteur vum Litauen-Match war dann och schonn direkt op den zweete Match fokusséiert.

"Ech mengen d'Zil ass einfach nëmmen, wann een zolidd hanne bleift. Mir wäerte schonn ee Gol fannen an einfach kee Gol geschoss kréien, well mir wëssen all wéi schwéier et ass, fir dem Resultat hannendrun ze lafen, a mir probéieren einfach zolidd an der Defense ze bleiwen."

Fir nach méi Stabilitéit an der Defense kéint eventuell de Lars Gerson eng Alternativ sinn.

"Wann ech dann elo net an Toppform sinn, wann ech iergendwéi kann hëllefe mat menger Experienz an esou wéi ech spillen, da maachen ech dat gären."

Moderatioun: Tim Hensgen a Marc Oberweis.

Commentaire: Jeff Kettenmeyer a René Peters.

Sender: RTL ZWEE

Ufank vun der Emissioun : 20h30

Ufank vum Match: 20h45

Viraussiichtlechen Enn vun der Emissioun: 22h45

Mir iwwerdroen op RTL.lu an iwwert d'Appen de Programm vun RTL ZWEE.

De Programm vun de Streamen:



Dënschdeg, de 7. Juni vu 20.45 Auer un

Färöer Inselen géint Lëtzebuerg



Samschdeg, den 11. Juni vun 20.45 Auer un

Lëtzebuerg géint Tierkei

Dënschdeg, de 14. Juni vun 20.45 Auer un

Lëtzebuerg géint Färöer Inselen



Donneschdeg, den 22. September vun 20.45 Auer un

Tierkei géint Lëtzebuerg



Sonndeg, de 25. September vun 20.45 Auer un

Lëtzebuerg géint Litauen

