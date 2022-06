Den Däitschen ass am 2. Saz ëmgeknéckst a konnt duerno net méi weiderspillen. Doduerch steet de Rafael Nadal an der Finall.

Bei de French Open am Tennis zu Roland Garros huet de Rafael Nadal sech e Freideg als Éischte fir d'Finall qualifizéiert.

De Spuenier huet den éischte Saz am Tiebreak mat 7:6 (10:8) gewonnen. Am zweete stoung et 6:6 gläich. Deen Ament huet den Alexander Zverev sech blesséiert. Den Däitschen ass ëmgeknéckst a konnt net weider spillen.

Den Zverev, deen och d'lescht Joer d'Halleffinall zu Paräis erreecht hat, waart domadder weider op seng zweet Participatioun an enger Grand-Slam-Finall. Bis ewell war him dat just bei de US Open 2020 gelongen. De Rekordgewënner Nadal wëllt sech dogéint säi 14. Titel zu Roland Garros sécheren.

An der zweeter Halleffinall spillt e Freideg den Owend den Norweger Casper Ruud géint de Kroat Marin Cilic.