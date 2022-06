D'Nummer 1 am Dammentennis aus Polen kéint haut hiren zweete Grand-Slam-Titel vun hirer Karriär gewannen.

Fir déi jonk Amerikanerin vun 18 Joer Coco Gauff ass et déi éischt Final vun engem Grand-Slam. Si steet op Plaz 23 an der Tennis-Weltranglëscht. An der Halleffinall hat sech d'Gauff mat 6:3 a 6:1 géint d'Italienerin Martina Trevisan duerchgesat.

Kloer Favoritin ass awer d'Swiatek, déi an nëmme 64 Minutten an der Halleffinall géint d'Russin Darja Kassatkina mat 6:2 a 6:1 gewonnen hat. D'Polin ass zanter 34 Matcher ongeschloen. Just d'Venus Williams kann zanter dem Ufank vum 21. Joerhonnert eng méi laang Serie vu Matcher ouni Néierlag virweisen (35), déi am Joer 2000 beim Turnéier zu Linz op en Enn gaangen ass.