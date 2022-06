Am Triathlon wënnt d'Eva Daniëls eng Manche vun der Coupe d'Europe bei der Elite op der Sprintdistanz, zu Rzeszow a Polen.

Déi 21 Joer al Lëtzebuergerin léisst d‘Schwäizerin Cathia Schär hannert sech, déi de leschte Weekend nach Europameeschterin bei den U23 a Polen gouf.

No engem mëttelméissegen Schwammen ass d'Eva Daniêls, déi 2. bescht Zäit um Vëlo gefuer, an déi Bescht am Lafen.