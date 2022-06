D'Juniore vum Roude Léiw waren Enn Mee a Polen bei der Europameeschterschaft an hu mat gudde Leeschtungen op sech opmierksam gemaach.

Vum 26. bis den 29. Mee war déi Lëtzebuerger Ekipp zu Olsztyn a Polen am Asaz. Bei dëser Europameeschterschaft konnten d'Nowuesstriathleeten aus dem Groussherzogtum hiert aktuellt Leeschtungsverméige mat aneren aus hiren Alterskategorië vergläichen.

Um éischten Dag vun den Europameeschterschafte huet sech d'Gwen Nothum, no kuerzem Zidderen, als 10. vu senger Serie fir d'A-Finall qualifizéiert. Déi néng Éischt an déi dräi bescht Chronoe komme virun. Fir d'Mara Krombach an d'Eva Daniels waren et Coursse mat Héichten an Déiften. Op der Arrivée hat d'Mara Krombach sech als Cadette an an der Juniors-Kategorie als Aacht klasséiert, gouf duerno awer wéinst dem Verléiere vun der Schwammkap an dem Net-Respektéiere vun der Penalitéit disqualifizéiert. D'Eva Daniels hat bei den U23 Chance op eng exzellent Plaz an eventuell e Podium. Op der véierter Plaz leiend geréit eng Konkurrentin hir an d’Viischt Rad an d'Lëtzebuergerin ass gezwongen opzeginn. Och d'Reklamatiounen beim Cheftrainer hëllefen näischt.

Bei de Jonge realiséieren den Aurelien Carré mat der Qualifikatioun fir d'B-Finall an den David Lang mat der Participatioun un der A-Finall ganz gutt Performancen. Am Mixed Relais erreecht déi Lëtzebuerger Ekipp eng remarkabel aacht Plaz. Déi nächst Competitioun fir d'Lëtzebuerger sollen déi franséisch Meeschterschafte sinn.