Um Sonndeg waren eng Partie Lëtzebuerger Triathleete bei de Franséische Meeschterschaften zu Pontivy an der Bretagne am Asaz.

Bei de franséische Meeschterschaften zu Pontivy waren an all Kategorie 120 Triathleeten, dorënner néng Lëtzebuerger, un de Start gaangen.

Bei de Minimes huet d'Linda Krombach déi sechst Plaz beluecht. Fir d'Sarah Mousel an den Tom Heyart waren et d'Plazen 43 respektiv 41.

An der Kategorie Cadettes huet d'Mara Krombach hir exzellent Performance ënner Beweis gestallt an ass als Éischt iwwer d'Ligne d'arrivée gelaf. Fir d'Gwen Nothum an d'Emma Vicente Sanz ass déi 14. respektiv déi 58. Plaz rausgesprongen.

Bei de Cadets huet den David Lang de Podium knapp verpasst. Hie konnt sech am Sprint net géint säi Géigner duerchsetzen a beleet um Schluss déi véiert Plaz. Fir de Ben Smallbone war et déi 97. Plaz.

Bei de Junioren ass den Aurélien Carré op déi 29. Plaz gelaf.