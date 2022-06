E Sonndeg ass de Charel Grethen zu Rabat am Marokko an der Diamond League iwwer 1.500 Meter un den Depart gaangen.

Um Enn koum de Lëtzebuerger hannert de Britten Jake Wightman an Jake Heyward an dem Marokkaner Abdellatif Sadiki op déi 4. Plaz. Mat engem Chrono vun 3 Minutten, 34 Sekonnen an 33 Honnertstel huet hien déi bescht perséinlech Zäit fir dës Saison realiséiert.