Béid Ekippen hu sech e Méindeg den Owend mat engem 1:1-Remis getrennt.

E Méindeg den Owend war et d'Suite vun de Matcher an der Futtball-Nations-League.

En Dënschdeg spillt d'Lëtzebuerger Nationalekipp hiren zweete Match. Vun 20.45 Auer un ass een op de Färöer Insele gefuerdert.

Liga A

Kroatien - Frankräich 1:1

0:1 Rabiot (52'), 1:1 Kramaric (83', Eelefmeter)

Och am 2. Match an der neier Nations-League-Saison gouf et keng Victoire fir Frankräich. Zu Split huet ee sech géint Kroatien misse mat engem 1:1 zefridde ginn.

An den éischte 45 Minutte si keng Goler op béide Säite gefall. D'Haushären hate méi Ballbesëtz, d'Gäscht dofir awer déi besser Chancen. Kuerz no der Paus ass du Frankräich aus dem Näischt eraus a Féierung gaangen. An der 53. Minutt hat de Ben Yedder de Ball staarkt behaapt an dunn de Rabiot op d'Rees geschéckt. De Spiller vu Juventus Turin ass iwwer lénks an de Strofraum gezunn an huet de Livakovic am kuerzen Eck bezwongen. Kuerz viru Schluss konnt Kroatien per Eelefmeter ausgläichen. No engem Foul am Strofraum vum Clauss um Kramaric huet den Arbitter op de Punkt gewisen. De Kramaric ass selwer ugetrueden an huet de Golkipp vu Kroatien an de falschen Eck geschéckt. Domadder stoung et 1:1, wat och d'Schlussresultat sollt sinn. Nom Spillverlaf ass et e gerechte Remis.

Éisträich - Dänemark

D'Partie gouf wéinst enger gréisserer Stroumpann eréischt um 22.15 Auer ugepaff.

Liga B

Island - Albanien 1:1

0:1 Seferi (30'), 1:1 Thorsteinsson (49')

Israel - Russland (ofgesot)

Liga C

Belarus - Aserbaidjan 0:0

Slowakei - Kasachstan 0:1

0:1 Darabaev (26')

Liga D

Lettland - Liechtenstein 1:0

1:0 Zjuzins (73')

Andorra - Moldawien 0:0

