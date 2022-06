De Frank Kramer gëtt domat also de Successeur vum Mike Büskens beim Bundesliga-Opsteiger a kritt e Vertrag bis 2024.

De 50 Joer ale Kramer war bis de leschten Abrëll nach Trainer bei Arminia Bielefeld, gouf dunn awer am Kampf géint den Ofstig entlooss. Elo kënnt hien also zeréck an d'Bundesliga.