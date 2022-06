An der Seat League am Tennis, de Seniors Interclub fir Dammen an Hären an der Nationale I, goufen zwou Partië virverluecht.

Opgrond vum internationale Kalenner, nämlech d'Deplacement vun eiser Nationalekipp an de Montenegro, goufen d'Rencontere Schëffleng - Cap on Line a Spora - Schéiss no vir verluecht. An hei gouf et folgend Resultater: Schëffleng - Cap on Line: 6:6 Spora - Schéiss: 9:3 Domadder ënnermauert d'Spora hir Favoritteroll an dëser Saison a setzt sech un der Tabellespëtzt liicht of. Klickt hei, fir op d'Iwwersiichtssäit mat de Resultater vun den Hären ze kommen.