Fir déi ronn 34 Kilometer dierft d'Ultra-Schwëmmerin eng 12 Stonnen ouni Neopren a just am Maillot ënnerwee sinn.

2017 ass d'Paule Kremer duerch den Äermelkanal geschwommen. Dat war den éischten d'Challenge vum sougenannten Ocean's Seven, dat si 7 Mierengten op 5 Kontinenter, déi wëll d'Lëtzebuergerin alleguerten duerchschwammen. Am August steet elo de Katalina Kanal an Amerika um Programm.

Reportage Claude Kremer / Reportage Rich Simon

Wéinst Corona konnt d'Paule Kremer an de leschte Joren net duerch d'Mierengt schwammen, déi d'Insel Katalina mat Los Angeles verbënnt. Elo soll et awer esou wäit sinn. Fir d'Ultra-Schwëmmerin ass dat eng grouss Erliichterung.

Ech sinn immens erliichtert, datt et dëst Joer esouwäit ass. 2020 hat ech nach d'Motivatioun fonnt, fir déi selwecht Distanz am Stau ze schwammen. 2021 huet et laang duerno ausgesinn, wéi wann et kéint klappen, fir et an Amerika ze maachen. D'Amerikaner hunn d'Grenzen awer réischt am November opgemaach an dann ass d'Schwammsaison eriwwer. Lo sinn ech immens frou, datt et esou ausgesäit, wéi wann et 2022 géif klappen.

34 Kilometer leien tëscht der Insel Katalina a Los Angeles. Dat ass genau déi Distanz, déi och den Äermelkanal huet. Béid Traverséë sinn awer eleng schonns wéinst der Waassertemperatur net mateneen ze vergläichen. Fir d'Motivatioun héich ze halen, ass d'Paule Kremer dat leschte Joer och schonns mat Kolleegen zesumme 34 Kilometer am Stau geschwommen.

D'Motivatioun war, datt ech mir an de Kapp gesat hat, dat doten dohannen ze schwammen. Dat leschte Joer war et méi schwéier, fir se ze behalen, well et immens onkloer war wéini d'Grenze géifen opgoen. Ech hu mech dacks gefrot, ob ech fir näischt géif trainéieren? Esou bal ech am November wousst, datt d'Grenzen op waren an ech ee realistescht d'Zil hat, war et dëst Joer guer kee Problem mat der Motivatioun.

An déi Motivatioun ass wichteg, wann d'Paule Kremer an der Nuecht vum 16. op de 17. August duerch de Katalina Kanal schwëmmt. Fir déi ronn 34 Kilometer dierft d'Ultra-Schwëmmerin eng 12 Stonnen ouni Neopren a just am Maillot ënnerwee sinn.