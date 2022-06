Mir verspille 10 Koppelen Entréestickete fir de Match vun de Roude Léiwe géint d'Färöer Inselen dëse Denschdeg am Kader vun der Nations League.

Gewannt eng Koppel Entréestickete fir de véierte Match bannent zwou Woche vun de Roude Léiwen am Kader vun der Nations League. No enger knapper 1:0-Victoire viru genee enger Woch op de Färöer Inselen sinn d'Spiller vum Luc Holtz gewarnt virun dem extrem engagéierte Géigner. An awer gi sech aus dëser Partie 3 Punkten erhofft.

De Match gëtt um 20.45 Auer am Stade de Luxembourg ugepaff an d'Diere ginn um 18.45 Auer fir d'Visiteuren op.

D'Gewënnspill

Dës Kéier hu mir ee Puzzle fir Iech preparéiert. D'Zil vum Spill ass et, de Puzzle esou séier a mat esou mann Klicks wéi méiglech ze léisen. Et kann een de Puzzle esou dacks wéi ee wëll probéieren.