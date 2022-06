Beim Championnat vun de klengen europäesche Staaten op Malta war d'Lëtzebuerger Delegatioun mat 13 Sportler a Sportlerinne vertrueden.

Bei den Hären huet de Vivien Henz d'Course iwwer 800 Meter gewonnen. Mat enger neier perséinlecher Beschleeschtung vun 1 Minutt, 49 Sekonnen a 90 Honnertstel huet hie sech virum Stavros Spyrou aus Zypern an dem Yervand Mkrtchyan aus Armenien duerchgesat. An der selwechter Course gouf de Luc Hensgen den 8..

Am Diskus ass de Bob Bertemes mat 57,47 Meter op déi 2. Plaz komm. Et war eng nei Saison-Beschtleeschtung fir hien. Iwwer 5000 Meter ass den anere Bob Bertemes d'Course net op en Enn gelaf.

Iwwer 100 Meter an 200 Meter gouf de Pol Bidaine den 12. an de 9.. Am Wäitsprong hu sech den Nils Liefgen an de Bliss Cibango als 11. an 13. klasséiert.

Eng perséinlech Beschtleeschtung gouf et bei den Dammen vum Anaïs Bauer iwwer 100 Meter. Mat engem Chrono vun 11 Sekonnen a 77 Honnertstel koum si an der Course op déi 4. Plaz. D'Sandrine Rossi huet sech als 8. klasséiert. Och iwwer 200 Meter ass d'Anaïs Bauer op der 4. Plaz iwwert d'Arrivée gelaf.

An der Course iwwer 800 Meter huet sech d'Fanny Arendt déi 3. Plaz mat engem Chrono vun 2 Minutten, 13 Sekonnen a 87 Honnertstel geséchert. Daniela Godinho Ferreira ass op der 8. Plaz ukomm.

Am Hummer gouf et eng 4. Plaz fir d'Isabeau Pleimling (48,49 Meter) an d'Laurence Jones ass am Wäitsprong mat 5,14 Meter op der 11. Plaz gelant.