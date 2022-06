Den Invité an der Sportemissioun um Sonndeg den Owend war de Futtballer Laurent Jans.

Sport Invité Laurent Jans

Mam Kapitän vun der Futtball-Nationalekipp hu mir iwwer seng Blessure geschwat, seng Saison mat Spartak Rotterdam, déi aktuell Leeschtung vun de Lëtzebuerger an der Nations League an iwwer déi zum deel chaotesch Zoustänn um Enn vum Match am Stade de Luxembourg géint d'Tierkei.

E Samschdeg den Owend hate sech d'Roude Léiwe misse mat 0:2 géint d'Tierke geschloe ginn. Klickt hei, fir op den Artikel mam Resumé, de Reaktiounen an de Goler am Video an de Fotoen ze kommen.