Mat zwee Fräistéiss fir Dänemark huet d'Ekipp sech géint Éisträich duerchgesat. Wéi schonn zu Split konnt Frankräich géint Kroatien keng Punkten huelen.

Liga A

Dänemark - Éisträich (2:0)

1:0 Wind (21'), 2:0 Skov Olsen (37')

Wéinst engem Foul vun Éisträich an der 18. Minutt gouf et Fräistouss fir Dänemark. No engem Kappball vum Joakim Maehle konnt de Jonas Wind an der 21. Minutt den 1. Goal vum Match schéissen. Den 2:0 gouf et da vum Andreas Skov Olsen no engem weidere Fräistouss fir Dänemark.

Frankräich - Kroatien (0:1)

0:1 Modríc (5', Eelefmeter)

No engem Foul vum Ibrahima Konaté an der 4. Minutt goung et an den Eelefmeter. Nodeems de Videoschidsriichter de Foul confirméiert huet, konnt de Luka Modríc mam Eelefmeter de Goal vum Match fir Kroatien sécheren.

Liga B

Island - Israel (2:2)

1:0 Thorsteinsson (9'), 1:1 Rúnarsson (35'), 2:1 Helgason (60'), 2:2 Peretz (67')

Russland - Albanien (ofgesot)

Liga C

Kasachstan - Slowakei 2:1

1:0 Vorogovskiy (18'), 2:0 Astanov (39'), 2:1 Bero (51')

Aserbaidjan - Belarus 2:0

1:0 Emreli (76'), 2:0 Sheydaev (90+3')

All d'Resultater an d'Statistike vun de Matcher