Am Eelefmeterschéisse konnte sech d'Australier géint Peru duerchsetzen.

An engem Eelefmeter-Krimi huet sech Australien e Méindeg den Owend den zweetleschten Ticket fir d'WM am Katar geséchert. An der éischter interkontinentaler Playoff-Finall huet sech d'Ekipp vum fënnefte Kontinent mat 5:4 am Eelefmeterschéisse géint Peru duerchgesat. An der regulärer Spillzäit an an der Verlängerung ware keng Goler gefall. De spéit agewiesselte Golkipp Andrew Redmayne gouf zum Held vun de Socceroos.

Australien ass fir d'sechste Kéier a fir d'fënnefte Kéier noenee bei der WM mat dobäi. Am Grupp D kritt een et bei der WM am Katar mam Titelverdeedeger Frankräich, dem EM-Halleffinalist Dänemark an Tunesien ze dinn.

En Dënschdeg den Owend gëtt am Match tëscht Costa Rica an Neiséiland nach e weideren Ticket fir d'WM am Katar verdeelt.