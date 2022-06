2018 huet d'Monica Puig zu Rio de Janeiro Geschicht geschriwwen, andeems d'Puerto-Ricanerin fir hiert Land déi alleréischt Goldmedail gewanne konnt.

E Méindeg huet si elo awer offiziell annoncéiert, datt si am Alter vun 28 Joer e Schlussstréch ënnert hir Karriär setzt. "No dräi schwéiere Jore mat Blessuren a véier Operatiounen huet mäi Kierper genuch", esou d'Puig.

"Bannent de leschten 28 Joer vu mengem Liewen huet mir Tennis alles bedeit. Mee heiansdo ginn déi gutt Saachen op en Enn."

E puer Wochen no hirer Victoire bei den Olympesche Spiller hat d'Monica Puig mat der Plaz 27 an der Weltranglëscht hir bescht Placéierung erreecht. Deslescht war si allerdéngs op d'Plaz 1.171 zeréckgefall, nodeems si zanter 2019 kee Match méi gewonnen hat.

2017 stoung d'Puerto-Ricanerin iwwregens och an der Finall vum WTA-Dammentennistournoi op der Kockelscheier, huet sech do an der Finall awer missen dem Carina Witthöft aus Däitschland geschloe ginn.