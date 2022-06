Den 63 Joer ale Jose Arnoldo Amaya war wärend engem Match an der Haaptstad San Salvador vu sougenannte Fans a Spiller physesch attackéiert ginn.

Am Spidol ass den Arbitter dunn u sengen uerge Blessure gestuerwen. Den Amaya war 20 Joer laang Arbitter am El Salvador. D'Police huet keng weider Detailer genannt a sicht elo no den Täter.

De salvadorianesche Futtballverband huet e Méindeg den Doud matgedeelt a verurteelt al Aart vu physescher Aggressioun.