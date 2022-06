En Dënschdeg an der Mëttesstonn war d'Auslousung vun der éischter Qualifikatiounsronn vun der Champions League an der Conference League

An der Kinneksklass krut de Lëtzebuerger Champion F91 Diddeleng den albanesche Champion KF Tirana zougeloust. D'Allersmatcher ginn de 5. respektiv 6. Juli gespillt an d'Retourmatcher den 12 . oder 13. Juli. De Gewënner vun dësem Duell kënnt weider an déi zweet Qualifikatiounsronn vun der Champions League, de Verléierer spillt an der zweeter Qualifikatiounsronn vun der Conference League.

En Dënschdeg war dann och nach den Tirage vun der Conference League. Hei kritt Déifferdeng et mat NK Olimpija Ljubljana ze dinn. Den FCD03 muss fir d'éischt auswäerts untrieden. D'Escher Fola kritt et iwwerdeems mat S.S. Tre Fiori FC aus dem San Marino ze dinn. Och déi Escher mussen och den éischte Match auswäerts spillen. Gespillt gëtt de 7. an de 14. Juli.