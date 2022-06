D'Ekipp huet sech en Dënschdeg den Owend mat 1:0 géint Neiséiland behaapt.

Costa Rica huet sech deen 32. a leschten Ticket fir d'Futtballweltmeeschterschaft um Enn vum Joer am Katar geséchert. D'Ekipp ronderëm de Golkipp Keylor Navas huet sech en Dënschdeg am interkontinentale Playoff-Match géint Neiséiland mat 1:0 (1:0) behaapt. Den decisive Gol huet de Campbell an der 3. Minutt geschoss. Neiséiland war vun der 69. Minutt un an Ënnerzuel.

Am Grupp E kritt Costa Rica et mat Spuenien, Däitschland a Japan ze dinn.

All d'Gruppe bei der WM an der Iwwersiicht:

Gruppe A Katar

Ecuador

Senegal

Holland

Gruppe B

England

Iran

USA

Wales

Gruppe C

Argentinien

Saudi-Arabien

Mexiko

Polen

Gruppe D

Frankräich

Australien

Dänemark

Tunesien

Gruppe E

Spuenien

Costa Rica

Däitschland

Japan

Gruppe F

Belsch

Kanada

Marokko

Kroatien

Gruppe G

Brasilien

Serbien

Schwäiz

Kamerun

Gruppe H

Portugal

Ghana

Uruguay

Südkorea