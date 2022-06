Batter Zäite fir de Futtball Club vu Bordeaux an de Lëtzebuerger Geschäftsmann Gérard Lopez, dee President an Proprietär vum Veräin ass.

Um Dënschdeg den Owend huet LFP, déi franséisch professionell Liga, decidéiert, datt Bordeaux an déi drëtt Divisioun muss ofsteigen. Girondins war dës Saison aus der Ligue 1 erausgefall an huet massiv Scholden, franséische Medien no ëm déi 40 Milliounen Euro.