D'Serena Williams huet via Instagram annoncéiert, datt si no laanger Paus nach eemol zeréck op d'Tennis-Bün kënnt.

D'US-Amerikanerin envisagéiert nämlech zu Wimbledon hire 24. Grand-Slam-Titel, woumat si de Rekord vun der Australierin Margaret Court egaléiere géif. Datt si elo bei deem Grand Slam, bei deem si hire leschte Match gespillt huet, hire Comeback feiert, kënnt iwwerraschend. Déi 40 Joer al Ausnameathletin kritt beim Grand Slam am Londoner Staddeel Wimbledon eng Wildcard vun den Organisateuren.

D'lescht Joer huet si schonns am éischten Tour nom éischte Saz blesséiert missen opginn an huet zanterhier kee Match méi gespillt. Duerch d'Wildcard muss si sech awer wuel schonns am 1. Tour op eng staark Géignerin astellen. Aktuell ass d'Williams, déi laang Zäit d'Nummer 1 vun der Welt war, nëmmen nach d'Nummer 1.208 an der Weltranglëscht.

An der Woch viru Wimbledon wäert d'Serena Williams zesumme mat der Tunesierin Ons Jabeur beim WTA-Tournoi zu Eastbourne am Dubbel untrieden, fir sech fir Wimbledon anzespillen.

D'US-Amerikanerin huet gesot, si géing sech freeën, nees op Wiss ze spillen. Op dësem Ënnergrond huet si wuel och déi bescht Chancen, sech nach e Grand-Slam-Titel ze sécheren.

Zanter hirem bis elo leschte Grand-Slam-Titel bei den Australian Open 2017 an hirer Bëbee-Paus dono stoung d'Williams nach ganzer véiermol an der Finall vun engem Grand Slam, huet dës awer allkéiers verluer.

Opgrond vun hirem laangen Absenteismus op der Profitour gouf vill iwwer e méigleche Récktrëtt spekuléiert.