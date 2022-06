Wéinst Bedruch solle souwuel den Ex-UEFA-, wéi och den Ex-FIFA-President Prisongsstrofe vun engem Joer an 8 Méint op Sursis kréien.

Dëst huet de Schwäizer Parquet e Mëttwoch virum Geriicht zu Bellinzona gefuerdert. E finaalt Urteel gëtt fir den 8. Juli erwaart.

Dem Prozess virausgaange si 6 Joer laang Ermëttlungen. Fest steet, dass de Michel Platini tëschent 1998 an 2002 ee Beroder-Vertrag mam Sepp Blatter ofgeschloss hat, wärend dëse seng éischt Amtszäit als Fifa-President hat. Virgesinn an dësem Vertrag war ee järleche Salaire vun 300.000 Schwäizer Frang, dee vun der FIFA bezuelt gouf. Am Joer 2011, also méi wéi 8 Joer nodeems de Platini als Beroder opgehalen hat, huet hien allerdéngs vun der FIFA eng Zomm vun 2 Milliounen Euro gefuerdert, déi him anscheinend nach soll zougestanen hunn. D'Iwwerweisung vun dëser Zomm vun der FIFA soll dem Parquet no "ouni Grondlag" gemaach gi sinn.

Vum Blatter a vum Platini huet et geheescht, si hätte vun Ufank un ee Joressalaire vun enger Millioun Schwäizer Frang ofgemaach, allerdéngs mëndlech an ouni Zeien. Der FIFA hir finanziell Situatioun hätt awer keen direkte Virement vun enger Zomm an där Héicht erlaabt.

2015 misst de Sepp Blatter wéinst enger Rei Skandaler als FIFA-President zerécktrieden. De Michel Platini, fréiere franséische Futtballnationalspiller, war vun 2007 bis 2015 President vun der UEFA. U sech wollt hien dem Blatter säi Nofollger ginn, mä och hie gouf wéinst dem aktuelle Fall fir 8 Joer vun alle Funktiounen am Futtball gespaart. Den Internationale Sportgeriichtshaff huet dës Strof dunn op 4 Joer reduzéiert.