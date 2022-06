E Freideg, de 24. Juni, spillt d'Lëtzebuerger Futtball-Dammennationalekipp an der WM-Qualifikatioun zu Riga géint Lettland.

Virdru steet e Sonndeg um 19.15 Auer zu Beetebuerg awer nach e Frëndschaftslännermatch géint de Cap Vert um Programm.

An der WM-Qualifikatioun stinn d'Lëtzebuerger Dammen no 7 Matcher op der 4. Plaz, dat mat 9 Punkten. Nordmazedonien a Lettland leien an der Tabell hannert de Roude Léiwinnen.

Den éischte Match hat Lëtzebuerg mat 3:2 géint Lettland gewonnen.

PDF: De Kader vun den FLF-Dammen