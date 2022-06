A villen europäesche Spëtzendivisioune fänkt d'Saison dëst Joer méi fréi un. D'Pläng vun der Premier League an der Bundesliga sinn elo eraus.

Duerch d'WM am Katar muss de Spillplang vun de Meeschten europäesche Ligaen ugepasst ginn an d'Saison fänkt fir d'Futtballer däitlech méi fréi un. All ze laang dauert d'Summerpaus fir d'Profi-Futtballer dëst Joer net, well jo op Grond vun der Futtball -WM am Wanter eng länger Paus an de Championnater usteet. Déi nei Spillpläng kommen dëser Deeg awer eraus.

En Donneschdeg gouf beispillsweis deen vun der englescher Premier League presentéiert. Do geet et Freides de 5. August lass mat der Partie Crystal Palace géint Arsenal. De Champion Manchester City trëfft eréischt Sonndes op West Ham United.

E Freideg an der Mëttesstonn gouf de Spillplang vun der däitscher Bundesliga publizéiert. Wéinst der Futtball-WM am Qatar geet d’Saison bei eisen däitschen Nopere méi fréi un, wéi soss. Den Optakt ass de 5. August, da kritt et de Champion Bayern München mam Europa-League-Gewënner Eintracht Frankfurt ze dinn. Weider treffen um 1. Spilldag nach Borussia Dortmund op Bayer Leverkusen an zu Berlin gëtt et den Derby tëscht Union an Hertha.