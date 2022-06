Beim Diamond League Meeting zu Oslo konnt de Charel Grethen iwwer d'Meil en neie Lëtzebuerger Rekord lafen.

De Lëtzebuerger Sportler vum Joer huet sech an enger Zäit vun 3 Minutten, 53 Sekonnen an 20 Honnertstel als Fënnefte vun der Course klasséiert. De ale Lëtzebuerger Rekord vum Justin Gloden aus dem Joer 1980 louch bei 3:59:4.

D'Course gouf vum Jakob Ingebrigtsen gewonnen. Den Norweger ass an 3:46:46 déi séiersten Zäit zanter 21 Joer op der Meil gelaf.