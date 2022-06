Déi 48 Ekippe wäerten an den USA, Kanada a Mexiko spillen. Ënnert anerem zu Los Angeles, New York, Toronto, Vancouver a Mexiko City.

De Weltverband FIFA huet en Donneschdeg wësse gedoen, dass d'Futtballweltmeeschterschaft a 4 Joer wäert a 16 Stied organiséiert sinn. Op 11 verschiddene Plaze wäert an den USA gespillt ginn, an dräi mexikanesche Stied an an zwou kanadesche Milliounemetropolen.

Mat Boston, Dallas, Los Angeles, New York/New Jersey a San Francisco goufe 5 US-Stied erausgesicht, déi scho bei der WM 1994 mat dobäi waren. Dobäi kommen dës Kéier nach Atlanta, Houston, Kansas City, Miami, Philadelphia a Seattle. A Mexiko fannen d'Matcher zu Mexiko City, Guadalajara a Monterrey statt an a Kanada ass d'Wiel op Toronto a Vancouver gefall. 60 vun 80 Matcher ginn an den USA gespillt.

Wou d'Spectateuren den Optaktmatch an d'Finall kënne kucke goen, huet d'FIFA net matgedeelt. Dat misst nach analyséiert an diskutéiert ginn, sou de Weltverband.

Eng éischte Kéier an der Geschicht wäerten 48 Ekippe bei der Futtball-WM mat dobäi sinn. Et ass iwwerdeems geplangt, d'Ekippen a "Clustern"ënnerzebréngen, fir d'Reeszäit ze miniméieren.