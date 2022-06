Den Transfert vum senegalesesche Stiermer Sadio Mané vum FC Liverpool bei den däitsche Rekordchampion ass Medieberichter no an dréchenen Dicher.

Wéi d'Bild, Sky an de Kicker mellen, soll den FC Bayern München fir de Stiermer 32 Milliounen Euro bezuelen, plus maximal néng Milliounen Euro Boni. De Mané solle e Kontrakt bis 2025 kréien.

Bis ewell gëtt et nach keng offiziell Confirmatioun vun de Bayern.

De Mané kéint zu München de Robert Lewandowski ersetzen. De Pol wëllt jo onbedéngt fort, mä déi Responsabel wëllen hien aktuell awer halen.

De Mané hat vun 2012 bis 2014 fir den RB Salzburg gespillt, no zwee Joer beim FC Southampton war hien 2016 fir 41 Milliounen Euro op Liverpool gewiesselt. An der englescher Premier League huet hien an 263 Matcher 111 Goler geschoss, donieft huet hie 47 Goler preparéiert.

Nieft dem Mané hunn d'Bayern fir d'nächst Saison bis ewell nach de Verteideger Noussair Mazraoui an de Mëttelfeldspiller Ryan Gravenberch verflicht.