De Chris Rodesch stoung och am Eenzel an der Finall. An dëser huet hie sech awer missen an zwee Sätz géint de Belsch Gauthier Onclin geschloe ginn.

Eng gelongen Davis-Cup-Virbereedung gouf et fir den FLT-Duo Alex Knaff a Chris Rodesch. Si hu beim ITF Pro 15.000 zu Druffel an der Belsch d'Dubbelcompetitioun gewonnen. An der Finall huet sech de Lëtzebuerger Duo an 2 Sätz mat 6:1 a 6:4 géint déi gesate Koppel Franco Egea(Arg) / Marcelo Zormann (Bra) duerchgesat. Den Alex Knaff stoung beim Tournoi an der Belsch och am Eenzel an der Finall. Fir de Lëtzebuerger, deen huet missen duerch d'Qualifikatioun goen, gouf et eng Néierlag an 2 Sätz mat 4:6 an 3:6 géint de Belsch Gauthier Onclin. De Gewënner war beim Tournoi op Nummer 4 gesat.

Déi nächst Woch spillt d’FLT-Ekipp ronderëm de Kapitän Gilles Muller am Montenegro an der Grupp Europa 3.