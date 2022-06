Zanter 3 Woche gehéiert d’Piscine an domadder d’Schwammen nees zum Alldag vun der 24 Joer jonker Athletin.

D’Julie ass Trainerin vun deene Klengen zu Ettelbréck am Schwammclub. A si hunn der Sportlerin d’Freed um Baseng zeréckbruecht. Wärend 5 Joer huet d’Julie Meynen an den USA studéiert an trainéiert. Et war eng haart Zäit. Virun allem déi lescht 24 Méint. D’Pandemie huet d’Liewen déi aner Säit vum Pool schwéier gemaach. Hir Trainere goufen entlooss an no den Olympesche Summerspiller 2021 gouf et keng Paus fir d’Schwëmmerin.

D’Julie Meynen schafft zu Miersch an der International School. Hei betreit si virun allem och ukrainesch Kanner. Do dernieft huet si eemol den Dag Training. A klenge Schrëtt wëll d’Crawl-Spezialistin sech nees Richtung Elite virschaffen. Dat alles awer ouni Drock an Zwang.

Mat 10 Joer huet d’Julie Meynen mat Schwammen ugefaangen. No Tokio heescht dat neit, grousst Zil Paräis 24 – d’Olympesch Summerspiller. D’Julie Meynen wëll alles drusetzen, an der franséischer Haaptstad um Depart ze sinn.

Bis d’Olympesch Summerspiller zu Paräis verginn nach e puer Joer. Dofir freet d’Lëtzebuergerin sech elo schonn op d’Spiller vun de klenge Länner. Rendez-vous d’nächst Joer op Malta.