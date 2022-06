De Lëtzebuerger huet bei der Junior-, Cadet- an U21-Europameeschterschaft zu Prag an Tschechien am Kumite an der Kategorie +70kg Sëlwer gewonnen.

Op der Junior-, Cadet- an U21-Europameeschterschaft am Karate zu Prag an Tschechien huet den Alexander Davies den Exploit fäerdeg bruecht, fir sech Sëlwer bei de Cadeten an der Kategorie iwwer 70 Kilogramm ze sécheren. De Lëtzebuerger huet sech an der Finall misse mat 0:1 géint de Rahib Azim aus dem Aserbaidjan geschloe ginn. Schreiwes vun der FLAM Alexander Davies (Kumite Cadet +70kg) ist mit gerade einmal 15 Jahren Vize-Europameister geworden. Er verlor heute ganz knapp im Finale mit 0:1 gegen Rahib Azim (AZE). Anbei noch einmal der Weg ins Finale: ✅ 2:1 Jose Cassama (POR) ✅ 0:0 Ilias Psomas (GRE) ✅ 1:0 Kyriakos Vasiliou (CYP) ✅ 6:3 Armin Selimovic (AUT) 🥈 0:1 gegen Rahib Azim (AZE) Und hier noch einmal sämtliche Ergebnisse des Nationalteams von der EM. Mia Reding (Kata Cadet): 17. Platz (Mittelfeld) Anne Steinmetz (Kata Junior): 17. Platz (Mittelfeld) Diogo Dos Santos (Kata U21): 29. Platz (letzte Drittel) Gabriela Martins Dias (Kumite Cadet -54kg) ❌ 1:5 Vanessa Kirov (FIN), keine Repechage Gaspard Lambot (Kumite Cadet -52kg) ❌ 0:4 Matt Rombeaux (BEL), 👉 Repechage ❌ 0:3 Guido Squillante (ITA) Tomas Teixeira (Kumite Junior -55kg) ❌ 0:1 Adam Hamill (SCO) Jordan Sibille (Kumite Junior -61kg) ❌ 0:1 Titas Stankunas (LTU) Almalh Mahmoud (Kumite Junior -68kg) ❌ 0:8 Ljupche Mihajlov (MKD) Victor Couturier (Kumite Junior -76kg) ❌ 2:3 Kemal Nezeric (BIH) Yanis Tamim (Kumite U21 -67kg) ⏹ Freilos ✅ 2:1 Endrit Beka (KOS) ✅ 4:3 Markus Ojala Tan (EST) ❌ 0:8 Jed Thompson (ENG) David Marques (Kumite U21 -84kg) ✅ 3:1 Aleks Klobasa (SLO) ❌ 1:5 Hasan Arslan (TUR)