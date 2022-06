E Samschdeg den Owend war um Terrain vum FC Jeunesse Biwer e ganz intressante Match fir de gudden Zweck.

Et war flott de Fokus op dee Fussball ze setzen wou haaptsächlech de Spaass am Mëttelpunkt steet.

Den FC Jeunesse Biwer an d'Missioun Grottekick hu géintenee gespillt an hu sech virun allem amuséiert. Den Erléis vum Owend war fir Trisomie 21 Lëtzebuerg.