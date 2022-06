Am Frëndschaftslännermatch zu Beetebuerg konnt sech d'Ekipp vum Dan Santos no de Goler vum Dos Santos a Magalhaes duerchsetzen.

E Sonndeg den Owend stoung fir déi Lëtzebuergesch Dammennationalekipp e Frëndschaftslännermatch géint de Cap Vert um Programm. Trotz engem fréie Réckstand konnten d'Rout Léiwinnen de d'Partie dréinen a se um Enn mat 2:1 fir sech entscheeden.

D'Lëtzebuerger Dammen haten net dee beschte Start an de Match erwëscht. Schonns an der 6. Minutt si si an och d'Golkipperin Lucie Schlimé äiskal erwëscht ginn, wéi d‘Pereira Varela de Cap Vert aus der Distanz a Féierung brénge konnt. D'Rout Léiwinnen hu sech awer net aus der Rou brénge gelooss a konnte schonns an der 8. Minutt a Persoun vum Kimberly dos Santos ausgläichen.

D'Damme vum Trainer Dan Santos ware spilleresch iwwerleeën a konnten no engem Feeler vun dee kapverdianescher Defense duerch d'Caroline Jorge an der 15. Minutt mat 2:1 a Féierung goen. De Rescht vun der éischter Hallschent war gréisstendeels ausgeglach mat liichte Virdeelee fir déi Lëtzebuerger Dammen, ma et sollt mam Stand vun 2:1 an d‘Paus goen.

An der zweeter Hallschent kruten déi 880 Spectateuren zu Beetebuerg dunn allerdéngs e gutt Stéck manner ze gesinn, wéi dat nach an der éischter Hallschent de Fall war. D'Lëtzebuergerinnen hu sech am Spill no vir immens schwéier gedoen a waren defensiv domat beschäftegt, déi knapp Avance ze verdeedegen.

Et muss ee soen, datt de Cap Vert an der zweeter Hallschent de Match gréisstendeels dominéiert huet an datt d'Gäscht definitiv méi geféierlech waren. Op Lëtzebuerger Säit war et ëmmer nees d'Lucie Schlimé am Gol, déi d'Rout Léiwinne gerett huet. De kapverdianesche Géignerinnen ass et trotz enger Rei Chancen net méi gelongen auszegläichen a sou steet um Enn eng liicht glécklech Lëtzebuergesch 2:1-Victoire.