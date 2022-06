E Sonndeg war de Flavio Giannotte bei der Fecht-EM zu Antalya am Epée bei de Senioren um Depart.

Am Duell géint de Kenneth Knudsen aus Dänemark gouf et fir de Flavio Giannotte am 64er Tableau eng 10:15-Defaite an domat d'Eliminatioun am Epée vun de Senioren.