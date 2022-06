2.500 Triathleten an Triathletinnen hunn e Sonndeg de Moien erëm an der Musel dierfte schwammen.

D'lescht Joer hat den Ironman 70.3 (1,9 Kilometer Schwammen, 90 Kilometer Vëlofueren an 20 Kilometer Lafen) sech an en Duathlon verwandelt, dat wéinst der Bloalge-Plo. Aus internationaler Siicht louch dëst Joer de Fokus, mat der sougenannter Proficourse, op den Dammen. D'Elite vun den Häre war an der Schwäiz am Asaz.

D'Emma Pallant-Browne kënnt aus eng England a lieft an Südafrika, do wou elo Wanter ass. Zu Réimech hat d'Brittin, déi e gutt gefëllte Palmarès opzeweisen huet, mat den héijen Temperaturen ze kämpfen. Obschonn dat der 33 Joer ale Triathletin net esou richteg läit, huet si d'Course souverän dominéiert. An enger Zäit vu véier Stonnen, 17 Minutten an 33 Sekonnen huet si sech d'Victoire geséchert. Hir Landsfra Lydia Dant ass a véier Stonnen, 25 Minutten a siwe Sekonnen déi Zweet ginn.

Bei den Hären huet de Vincent Bonninga a véier Stonnen, fënnef Minutten a 40 Sekonnen d'Course gewonnen.

De Lëtzebuerger Championstitel iwwert déi laang Distanz am Triathlon ass bei den Hären un den Adrien Rossignon gaangen. Hien huet véier Stonnen, 32 Minutten an 58 Sekonne gebraucht. Zweeten ass de Claude Lucas ginn. Hien hat e Réckstand vu knapp 13 Minutten.

Bei den Dammen geet den nationale Meeschtertitel un d'Anja Dziadek (5:06:19) virum Samanta Ecker (5:22:41).