D'Lëtzebuerger Tennisspillerin konnt sech beim Grand Slam zu Wimbledon am 1. Tour vun der Qualifikatioun géint d'Südkoreanerin Na-Lae Han duerchsetzen.

D'Mandy Minella wënnt de Match mat 6:2, 0:6 a 6:2 a steet domat an der 2. Ronn vun der Qualifikatioun. Hei kritt déi 36 Joer al Lëtzebuergerin, déi an der Weltranglëscht op der 260. Plaz steet, et elo mat der 24 Joer aler Australierin Maddison Inglis ze dinn. Si steet an der Weltranglëscht op der Plaz 129.

De Grand Slam zu London ass jo dee leschten Tournoi an der Karriär vum Mandy Minella. Et muss een dräi Qualifikatiounsronnen iwwerstoen, fir an den Haapttableau ze kommen.