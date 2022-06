Déi Lëtzebuerger Davis-Cup-Ekipp spillt vun e Mëttwoch un a Montenegro an der Europa Afrika Grupp III.

En Dënschdeg war d'Auslousung an do gouf Lëtzebuerg zesumme mam Montenegro, Nordmazedonien a Moldawien an de Grupp B geloust. Am Grupp A spillen Zypern, Georgien, Armenien a Liechtenstein.

D'Gewënner vun der Poule A a vun der Poule B sinn direkt Opsteiger. Déi Zweet aus all Poule spille géinteneen en 3. Opsteiger aus. Déi aner 4 Ekippe spillen iwwert Kräiz 2 Ofsteiger aus.

Lass geet et fir d’Ekipp vum Kapitän Gilles Muller e Mëttwoch de Moie géint Nordmazedonien. Fir d'FLT-Formatioun trieden un de Chris Rodesch, den Alex Knaff, de Raphael Calzi an den Noé Plique.