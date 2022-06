D'Ekipp vum Kapitän Gilles Muller huet sech mat 2:1 duerchgesat.

Am Tennis-Davis-Cup huet d'FLT-Formatioun e Mëttwoch den Owend hiren Optaktmatch an der Europa Grupp III gewonnen. D'Ekipp vum Kapitän Gilles Muller huet sech mat 2:1 géint Nordmazedonien duerchgesat.

De Chris Rodesch huet säi Simpel an 3 Sätz verluer, iwwerdeems den Alex Knaff säi Match an 2 Sätz konnt gewannen. Am decisiven Dubbel hunn den Alex Knaff an de Chris Rodesch an 2 Sätz gewonnen.

En Donneschdeg spillt Lëtzebuerg da géint Moldawien.