D'Lëtzebuerger Ausnamespillerin verléiert an der 2. Ronn vun der Qualifikatioun géint d'Australierin Maddison Inglis a seet der Tenniswelt domadder Äddi.

Mat 6:7 (3:7), 6:3 an 2:6 huet d'Mandy Minella sech an hirem leschte Match am Profi-Tennis misse geschloe ginn.

Dem Lëtzebuerger Public hat d'Mandy Minella schonn op der Kockelscheier beim leschten Dammentennis-Tournoi op emotional Aart a Weis Äddi gesot.

Elo ass et dann un der internationaler Tenniswelt, fir der Tennisspillerin definitiv Äddi ze soen.