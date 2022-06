Am WM-Qualifikatiounsmatch zu Riga konnten d'Lëtzebuergerinnen hiert gutt Resultat aus dem Allersmatch net widderhuelen.

Am Futtball war um Freideg de Mëtten den aachte WM-Qualifikatiounsmatch vun der Dammennationalekipp. D'Rout Léiwinne sinn zu Riga géint Lettland ugetrueden. An der Tabell stoung d'Ekipp vum Dan Santos virun dësem Match op der 4. Plaz mat 9 Punkten. Nach ni gouf et an enger Campagne, weder bei den Dammen nach bei den Hären, 10 Punkten. Mat enger Victoire hätt d'Dammennationalekipp also en neien Rekord kënnen opstellen.

An den Ufanksminutten huet et ob alle Fall emol net duerno ausgesinn. Och wann FLF-Formatioun den Allermatch mat 3-2 gewonnen huet, war e Succès op dësem Dag awer keng einfach Aufgab.

Virun allem well Lettinnen d’Ufanksphas vum Match bestëmmt hunn a sech d’Ekipp vum Dan Santos Feeler erlaabt huet. Lucie Schlimé am Goal vun der Dammennationalekipp konnt bis dato ëmmer Schlëmmeres verhënneren.

An der 23 Minutt hätt de Filet awer eng éischte Kéier kënne wackelen. No engem gudden Zesummespill vu Lettland entsteet eng gutt Occasioun op den 1-0, mä d'Fedotova huet de Ball laanscht de Goal geschoss. Gléck fir Lëtzebuerg.

D'Rout Léiwinne sinn awer ëmmer besser an de Match komm an hu gemierkt, dass si méi aktiv musse ginn, wann et mat der historescher Victoire klappe soll. Den Optakt huet d'Kimberly Dos Santos gemaach, mä bei dëser Aktioun huet hatt sech sech de Ball ze wäit virgeluecht.

D’Spillerin vum Racing, wat am Frëndschaftsmatch géint den Cap Verde och scho markéiert hat, wollt och an dësem Match e Goal schéissen. Virun der Paus war d'Nationalspillerin no drun, mä d'Valvade am Goal vun Lettland hat eng Äntwert op de stramme Schoss vum Kimberly Dos Santos.

Uknäppen un dës Schlussphas vun der 1. Hallschent konnt d'FLF-Formatioun net. Lettland huet och an der 2. Hallschent op de Goal gedréckt, ouni awer dofir belount ze ginn.

An der 64. Minutt krut d'Dammennationalekipp e Fräistouss géint sech gepaff. D'Treimane huet sech de Ball dohi geluecht an op de Goal geschoss, Lucie Schlimé koum net un de Ball an et stoung 1-0. Erliichterung war de Lettinnen aus dem Gesicht ofzeliesen.

Och am Allermatch war d'FLF-Formatioun hannen, ier se de Match nach gedréint hunn. Op dësem Dag sollt dat awer net klappen.

Um Enn verléiert d'Dammennationalekipp mat 0-1 géint Lettland, déi hier éischt Punkten an der Campagne gesammelt hunn. Lëtzebuerg bléift op der 4ter Plaz mat 9 Punkten. Elo ass genuch Zäit alles revue passéieren ze loossen, well am September stinn eréischt déi zwee lescht Matcher vun der WM-Qualifikatioun um Programm.