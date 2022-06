Dëse Weekend waren déi national Meeschterschaften zu Schëffleng organiséiert ginn.

Am Bommstousse séchert sech de Bob Bertemes mat 20,94 Meter säin nächste Lëtzebuerger Championstitel. Kuerz drop ass hien am Diskus ugetrueden an huet d'Scheif 59,19 Meter wäit geschleidert an e weideren nationalen Titel gewonnen.

Bei den Damme war d'Patrizia van der Weken iwwer d'Distanz vun 100 Meter un de Start gaangen a konnt sech an enger Zäit vun 11''59''' den Titel virum Anaïs Bauer vum CSL sécheren. Op der Distanz iwwer 800 Meter war d'Charline Mathias vum CSL déi Séierst, virum Fanny Arendt an dem Daniela Godinho Ferreira. Si gewënnt an der Zäit vun 2'10''72'''.

