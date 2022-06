Zanter 2019 gëtt et zu Miersch en offiziellen Turnveräin. De Veräin gouf rezent offiziell an d'FLGym, d'Lëtzebuerger Turnfederatioun, opgeholl.

Zanter 2019 gëtt et zu Miersch en offiziellen Turnveräin. No enger Proufzäit vun 2 Joer gouf de Veräin elo rezent offiziell an FLGym, also der Lëtzebuerger Turnfederatioun, opgeholl. Wat dat sportlech ugeet, loossen d'Resultater sech schonn an der nach jonker Veräinsgeschicht weisen, mee logistesch muss de Club déi eng oder aner Hürd nach huelen.

D'Lindsay Kelly, Trainerin a Grënnerin vum Mierscher Turnveräin, bekëmmert sech ëm déi klengst Kategorie am Turnen, d'Butzen, a weess wat bei deene Klenge wichteg ass: "Motorik, Gläichgewiicht an einfach, dass si hire Kierper kenne leieren. Si léieren, wéi een d’Féiss muss setzen, wéi ee sech muss halen, dass een net erof fält an d’Gläichgewiicht hält. Si léiere sprangen a mir maachen natierlech och Deenübungen.»

Samschdes Moies um 9 ass an der Sportshal am Lëtschert eng méi lass. Butzen, esou wéi déi ganz kleng Turngrupp genannt gëtt, ass haaptsächlech domadder beschäftegt sech mam Turnmaterial ze familiariséieren. Mee net nëmmen dat steet am Virdergrond.

De Veräi gëtt et zwar eréischt zanter dem Joer 2019, mee de Club huet et fäerdeg bruecht bei de Landesmeeschterschaften vun dësem Joer ëm Podiumsplazen matzekämpfen, respektiv a verschiddene Kategorien esouguer ze gewannen.

Wann ee bedenkt, dass 90% vun de Kanner virdrun nach ni an dësem Sport aktiv waren, ënnersträicht dat, dass an déi richteg Richtung trainéiert gëtt an déi richteg Traineren engagéiert goufen, wéi zum Beispill d'Claudia Fery, dat haaptsächlech fir d'Artistik zoustänneg ass.

"Hatt kuckt wierklech ganz genau, dass d’Kanner alles richteg maachen. Seng Kanner hunn och super Leeschtungen op de Landesmeeschterschaften bruecht an deen een oder aneren Club och vläicht iwwerrascht", seet d'Lindsay Kelly iwwer hir Trainerin.

Fir Komplikatioune suergt den Ament nach de Site. D’Sportshal gëtt mat der Béiwener Schoul gedeelt. Dat heescht, d'Material muss ëmmer op- an ofgeriicht ginn, mee deemnächst huet de Veräi manner Aarbecht. «Vu Juli un dierfen mir Material stoen loossen, Dank der Gemeng Helperknapp. D’Schoulklassen ginn an en aneren Schoulkomplex, dat heescht mir mussen da just Material zesumme paken, wann e Bal oder en anert Event ass." Ob de Mierscher Veräi weiderhin an der Gemeng Helperknapp aktiv wäert bleiwen, bleift ofzewaarden.

Dës Saison sti fir de Mierscher Turnveräin am Juli nach d’Clubchampionnat an d’Summerfest um Programm, ier et dann an déi wuelverdéngte Summerpaus geet.