An der Nuecht op e Sonndeg eiser Zäit war d'Lëtzebuergerin bei enger Manche vun der World Triathlon Series am Asaz.

Mam Evan Daniëls a Jeanne Lehair hate sech zwou Lëtzebuergerinne fir d'Finall vun der Elitecourse bei der World Triathlon Series zu Montreal qualifizéiert. D'Course gouf am Format éliminatoire organiséiert.

D'Eva Daniëls koum an deen zweeten Tour an huet sech um Enn als gutt 16. klasséiert. Domadder sammelt si fir déi éischte Kéier Punkte fir den Olympia Ranking.

D'Jeanne Lehair, déi vun November u fir Lëtzebuerg wäert starten, huet et bis an de leschten Tour gepackt an ass um Enn déi staark 8, ginn. Och fir si gouf et wichteg Punkte fir den Olympia Ranking.

© FLTRI / Worl Triathlon Ben Lumley

D'Victoire war fir d'Brittin Geogia Taylor-Brown. Op déi zweete Plaz ass d'Franséisin Cassandre Beaugrand komm. Um Podium stoung nach d'Brittin Beth Potter.

Bei den Hären huet sech de Britt Alex Yee duerchgesat, dat virum Neiséilänner Hayden Wilde an dem Fransous Léo Bergére.

De Bob Haller an de Gregor Payet haten et net an d'Finall gepackt. Fir si sinn et um Enn d'Plazen 42 a 45.

E Sonndeg um 14 Auer Lokalzäit ass dann nach den Depart vun der Mixed-Competitioun bei der Junior/U23-Weltmeeschterschaft. Fir Lëtzebuerg starten den David Lang, d'Mara Krombach, den Aurélien Carré an d'Eva Daniëls. D'Course ass am Sprint-Format (300m/7km/2km).